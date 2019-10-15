جريح بانزلاق دراجته في الغينة كسروان

أصيب سائق دراجة في العقد الثالث فجرا على طريق عام بلدة الغينة ​كسروان​ بجروح مختلفة بعد انزلاق دراجته. وسارع إلى المكان مسعفو ​الدفاع المدني​ ونقلوا الجريح إلى ​مستشفى​ السان لويس في ​جونية​ لتلقي العلاج.



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