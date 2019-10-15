خطار اعلن انفجار 20 لغما جراء الحرائق: منذ عشرات السنوات لم يمر هكذا حرائق

اعلن مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ أن هناك حوالي 104 حرائق مندلعة على الأراضي ال​لبنان​ية، وطلب من المواطنين مساعدة عناصر الدفاع المدني في إخمادها، لافتا الى ان هناك 200 سيارة تعمل على كافة الاراضي اللبنانية.

وتحدث خطار في حديث تلفزيوني، عن سقوط 5 ​اصابات​ طفيفة بين عناصر الدفاع المدني تم معالجتها، ولفت الى انه في كل دول العالم التي لديها امكانيات ضخمة لا تقوم بفعل افضل مما قمنا به. واعلن ​انفجار​ 20 لغما جراء ​الحرائق​ في منطقة ​الشوف​. ولفت الى ان هذا الحريق لم يمر على لبنان منذ عشرات السنوات، وهذا الوقت من العام هو الاصعب، وقمنا بالتواصل مع كل المعنيين لاطفاء الحريق.

واعلن ان الوضع تحسن بعد انخفاض سرعة الرياح واعادة عمل الطيران، واكد ان الحريق الذي يشتعل عند الساعة 1 ليلا عليه العديد من علامات الاستفهام، ونحن نترك باقي التفاصيل للتحقيقات ونعمل الان للخروج من الوضع المأزوم، وتحديد الاسباب تاتي في وقت لاحق. واشار الى ان بقعة الحريق كبيرة جدا ونن نتحدث عن كيلومترات عديدة جراء سرعة الرياح.