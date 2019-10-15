قيومجيان وصل الى الكويت للمشاركة بمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب

وصل وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ إلى ​الكويت​ للمشاركة في أعمال ​الدورة​ ٧٣ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب. وكان في استقباله على أرض ​المطار​ نظيره الكويتي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل سعد الخراز و​السفير اللبناني​ جان معكرون وحشد من أبناء الجالية اللبنانية

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