اندلاع حريق في أحراج زغرتا والطوافات تعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في أحراج ​زغرتا​، وتعمل ​القوات​ الجوية في ​الجيش​ على إخماده بواسطة الطوافات، حيث تم تجهيز ٨ طوافات للمساعدة بإخماد ​الحرائق​.

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