اندلاع حريق في أحراج زغرتا والطوافات تعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في أحراج زغرتا، وتعمل القوات الجوية في الجيش على إخماده بواسطة الطوافات، حيث تم تجهيز ٨ طوافات للمساعدة بإخماد الحرائق.
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