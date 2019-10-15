دورة أكتوبر بدون محتجين.. رئيس مجلس جماعة طنجة يعلنها مفتوحة.. والسلطات “سنحرص على أن تمر في ظروف جيدة”

أفاد بلاغ صادر عن مجلس جماعة طنجة، أمس الاثنين، أن أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر ستكون مفتوحة للعموم، حرصا على عدم حرمان سكان المدينة، ومختلف فعالياتها من متابعة أشغال دورات المجلس.

وكشف البلاغ أن الجماعة قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ستحرص على أن تمر أشغال الجلسة في ظروف جيدة.

وشهدت الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، حالة من الفوضى تسبب فيها محتجون، بعدما فتحوا العديد من الملفات العالقة في وجه رئيس مجلس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، فيما اختار آخرون الحديث عن أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، مطالبين رئيس المجلس بالتدخل لحلها.

ورفع العبدلاوي الجلسة مرتين، وحاول إقناع المحتجين بأن شكلهم الاحتجاجي غير قانوني، ما خلق حالة من الاحتقان داخل القاعة، ما اضطره إلى رفعها إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، معلنا أنها ستكون مغلقة قبل أن يعدل عن قراره فيما بعد.

وفي السياق ذاته، أكد مهتمون بالشأن المحلي أن بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة، يحاولون عرقلة دورة المجلس الجماعي، وتصفية حساباتهم السياسية الضيقة، عبر استقدام عدد من أبناء الأحياء الموجودين بضواحي طنجة، واستغلال أوضاعهم الاجتماعية، من أجل نسف دورة المجلس، مقابل وعود بحل مشاكلهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.