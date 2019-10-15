حريقان في المكر ويركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريقان في قريتي المكر ويركا، فجر اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن حريقا شب في مجمع تجاري بيركا أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في المكان، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحريق اندلع في كومة من الأخشاب والكراتين خارج المجمع، وامتدت ألسنة النار إلى مخزن المجمع.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار وسيطرت عليها وتم إخراج الدخان الكثيف من المجمع. وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد.

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وفي حريق آخر، اندلعت النيران في كرم للزيتون في قرية المكر ما أسفر عن احتراق أعداد كبيرة من الأشجار، فجر اليوم.

وعلم أن الحريق شب وانتشر بفعل أحوال الطقس والرياح وبسبب إحراق نفايات في المكان. واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ وأخمدت النار.