كفر مندا: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على بناية المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر مستخدمو وإدارة المجلس المحلي في كفر مندا صباح اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على الاعتداء الأخير الذي تعرض له المجلس المحلي وعدد من أعضائه وموظفيه.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات ضد العنف والجريمة، داعين إلى التسامح والمحبة.
وسبق الوقفة الاحتجاجية اجتماع في قاعة الجلسات دعا إليه رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، وتحدث عن أهمية نشر روح التسامح ونبذ الحقد الضغينة.
وسادت كفر مندا حالة من القلق إثر أحداث العنف المتكررة والاعتداء الأخير، يوم السبت الماضي، على بناية المجلس المحلي والشجار الذي تلاه في ساحة المجلس.
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