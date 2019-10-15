تصفيات يورو 2020: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب تركيا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدف المنتخب الفرنسي اللاعب أوليفيه جيرو، وفي المقابل سجل هدف المنتخب التركي اللاعب كان ايهان.

وبهذا التعادل رفع منتخب فرنسا رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن منتخب تركيا صاحب المركز الثاني.

مجريات المباراة:

فرط أبطال العالم في حسم المباراة لصالحهم في الشوط الأول، حيث أضاعوا العديد من الفرص، وتألق حارس المرمى التركي ميرت جونوك.

وأهدر أنطوان غريزمان وموسى سيسوكو فرصة مزدوجة تصدى لها جونوك ببراعة، كما سدد كومان فوق العارضة ووسام بن يدر في الشباك من الخارج.

كما سدد غريزمان كرة ماكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن، كما سدد سيسوكو برعونة في أحضان الحارس.

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وفي المقابل بقى ستيف مانداندا حارس مرمى فرنسا بمثابة ضيف شرف على مدار 60 دقيقة كاملة، عندما أضاع بوراك يلماظ انفرادا مؤكدا بعد تمريرة من هاكان كالانوجلو الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

أما المحاولات الفرنسية فقد افتقدت الدقة في الشوط الثاني بل كانت مجرد تسديدات عشوائية لبافارد ولوكاس هرنانديز وتوليسو، بينما ارتقى فاران لركلة ركنية برأسه ذهبت بجوار القائم الأيسر.

وتحرك ديديه ديشامب لتنشيط هجومه فأشرك أوليفيه جيرو مكان بن يدر، ولم يمر سوى 4 دقائق ليكافئ جيرو مدربه عندما ارتقى لركلة ركنية لعبها غريزمان، وقابلها مهاجم تشيلسي برأسه في الشباك.

وأجرى ديشامب تبديله الثاني بإشراك توماس ليمار مكان بليز ماتويدي الحلقة الأضعف في كتيبة الديوك.

إلا أن الرد التركي جاء سريعا للغاية، حيث لعب كالانوجلو كرة عرضية، قابلها كان آيهان برأسه في الشباك مسجلا التعادل بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني.

أخرج مدرب الديوك كينغسلي كومان، ودفع بجوناثان إيكوني الذي سدد كرة صاروخية أبعدها الحارس التركي ميرت جونوك ببراعة.