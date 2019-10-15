تصفيات يورو 2020: إنجلترا تسحق بلغاريا بسداسية وتتأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب إنجلترا فوزا ساحقا على نظيره منتخب بلغاريا بستة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز سداسية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين ماركوس راشفورد، روس باركلي (هدفان)، رحيم سترلينغ (هدفان) وهاري كين.

وبهذا الفوز ضمن منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، في حين تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

افتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما وصلت الكرة إلى راشفورد في الناحية اليسرى، فتخلص بمهارة من رقيبه قبل أن يسدد بيمناه كرة قوية سكنت الزاوية العليا البعيدة لمرمى الحارس البلغاري بلامين إلييف.

وأنقذ الحارس جوردان بيكفورد مرمى المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 11، عندما تصدى لتسديدة بعيدة المدى من بوبوف، لكن سرعان ما أضاف الإنجليز الهدف الثاني في الدقيقة 20، إثر تبادل ناجح للكرة بين كين وسترلينج، ليقتحم الأخير منطقة الجزاء ويضع الكرة على طبق ذهبي أمام باركلي الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة.

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وبعد فترة توقف قصيرة نتيجة للهتافات العنصرية، جاء الرد من قبل الإنجليز في الدقيقة 42، عندما رفع كين عرضية مميزة كسرت مصيدة التسلل، ليتابعها باركلي برأسه مضيفا هدفه الثاني في اللقاء.

ومرة أخرى لجأ الحكم إلى إيقاف اللقاء وتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي ولاعبيه، قبل أن يقرر استئناف اللقاء، فجاء الرد أعنف هذه المرة، من خلال إضافة الهدف الرابع الذي أحرزه سترلينغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تابع مهاجم مانشستر سيتي من مسافة قريبة مرة متقنة مرسلة من الناحية اليمنى عبر كين.

وتصدى الحارس إلييف لتسديدة من كين في الدقيقة 49، ثم قام بجهد مميز في إيقاف انفراد راشفورد، لترتد الكرة إلى سترلينغ الذي فشل في متابعتها بالشباك من بعد 12 يارده فقط بالدقيقة 51.

واقترب سترلينغ مرة أخرى عندما انفرد بالحارس إلييف وسدد في مكانه وقوفه بالدقيقة 57، وبعدها فشل كين في تدوين اسمه على لائحة المسجلين عندما قابل تمريرة راشفورد بمحاولة تصدى لها إلييف في الدقيقة 63.

وتمكن سترلينغ من إضافة هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 69، عندما ووقعه كين أمام المرمى بتمريرة متقنة، ليضع الكرة بثقة في الشباك، قبل أن يغادر الملعب مع باركلي، ليفسح المجال أمام دخول جادون سانشو ومايسون مونت.

وأهدر كين فرصة في الدقيقة 82 عندما تلقى تمريرة هندرسون وسدد بمحاذاة القائم البعيد، قبل أن يعوض في الدقيقة 85، عندما استغل ارتباك الدفاع البلغاري، ليضع الكرة في الزاوية القريبة، محرزا هدف بلاده السادس.