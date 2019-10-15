شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مخاوف من تصفية مليشيا الحوثي لـ400 مختطف بعد نقلهم من "المركزي" والان مع التفاصيل

أكدت رابطة أمهات المختطفين، يوم أمس، أن جماعة الحوثي قامت بنقل 400 مختطف من السجن المركزي بصنعاء بعد أن ألبستهم الزي العسكري.

وأشارت الرابطة إلى أن الحوثيين نقلوا المختطفين من السجن المركزي إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين.

ويؤكد سكان في صنعاء إن المعسكر يتعرض بين وقت وأخر لغارات من طيران التحالف العربي.

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وأشارت الرابطة إلى أن جماعة الحوثي أوهمت المعتقلين الـ400 إنه سيتم إطلاق سراحهم.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي "حياة المختطفين بعد نقلهم الى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف".

وتابعت: لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين.

وناشدت الرابطة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وانقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.