شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات "قسد" تستعيد السيطرة على مدينة رأس العين شمالي سوريا والان مع التفاصيل
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة مدينة رأس العين بالكامل في الشمال السوري.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات قسد شنت هجوما عنيفا تمكنت على إثره من استعادة السيطرة على المدينة.
وقالت مصادر إعلامية أخرى إن هجوم قسد أسفر عن إصابات في أوساط الجنود الأتراك.
وكانت القوات التركية وقوات سورية مدعومة منها قد سيطرت على المدينة يوم أمس الأول بعد مواجهات عنيفة.
وأعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، عن عملية عسكرية واسعة في شمال شرق سوريا.
وقوبلت العملية التركية بإدانات إقليمية ودولية على نطاق واسع.
وأدى الهجوم التركي إلى نزوح أكثر من مئتي ألف مواطن من تلك المناطق.
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