شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحتجز 20 مقطورة غاز في ذمار رغم الأزمة الخانقة والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران احتجزت، 20 مقطورة محملة بمادة الغاز المنزلي في ذمار والمخصصة لأهالي المحافظة، بالتزامن مع أزمة خانقة في مادة الغاز وانتشارها في السوق السوداء.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي احتجزت 20 مقطورة محملة بمادة الغاز في محطة الحسينية بالجهة الغربية لمدينة ذمار، ومنعت تفريغها.

وأضافت المصادر، أن المقطورات المحتجزة كانت جاهزة للتفريغ في خزانات المحطة، والبدء بتزويد محافظة ذمار بمادة الغاز المنزلي.

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وبينت، أنه لم يتم التعرف على سبب احتجاز المليشيات الحوثية للمقطورات ومنع تفريغها في خزانات المحطة.

ووفق المصادر، فإن المليشيات الحوثية في ذمار قالت إن احتجاز المقطورات جاء وفقاً لتوجيهات من قبل مسؤولي شركة النفط بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وأكدت أن محافظة ذمار تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، فيما شهدت مادة الغاز انتشاراً واسعاً في السوق السوداء وبأسعار تصل إلى 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.