شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تهاجم صالة عزاء وتختطف 90 شخصا والان مع التفاصيل
هاجمت ميليشيات الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس بمدينة ذمار "صالة عزاء" وسط المدينة واعتقلت نحو 90 مواطنا، بينهم اهالي المتوفي، ونقلتهم الى قسم الوحدة شرقي المدينة.
وذكر شهود عيان أن عشرات المسلحين الحوثيين هاجموا عزاء لأبناء قبيلة الهروج، ميفعة عنس، في صالة الجملي وسط المدينة، وقاموا باعتقال نحو 90 مواطن من قرى مختلفه، بينهم جميع اهالي المتوفي الذين كانوا متواجدين في العزاء.
وأضافت مصادر ان اهالي قبيلة الهروج، اقاموا مراسم عزاء في مدينة ذمار لقريبهم " محمد علوي الهروجي" الذي توفي الخميس الماضي بمرض عضال في مدينة مأرب.
وأوضحت المصادر أن المتوفي " محمد علوي الهروجي " كان قد تعرض للإختطاف من قبل الحوثيين في مدنية ذمار في شهر 2016/10م وظل في المعتقل لديهم قرابة العامين، ثم تم الافراج عنه بتبادل في منتصف العام 2018م، بعد ان تعرض للتعذيب الشديد، اصيب على اثره بأمراض عديدة كانت سببا في معاناته وسفره الى الأردن للعلاج ثم العودة الى مارب ثم الوفاة.
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