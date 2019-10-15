شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجدد حريق المشرف بلبنان والان مع التفاصيل

تجددت الحرائق في المشرف بلبنان، واندلع حريق كبير في مساحات كبيرة من أحراج الدبية في الشوف. Advertisements وتسبب الطقس الحار والرياح السريعة بامتداد الحرائق من كل الجهات حتى باتت تهدد المنازل في الدبية. من جهتها، ناشدت جمعية اليازا واللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق المسؤولين وبلديات الشوف لإعلان حال الطوارىء وطلب الدعم من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

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