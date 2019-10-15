شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. استمرار حريق المشرف والدفاع المدني والجيش يعملان على إطفائه والان مع التفاصيل

كشفت مصادر صحفية بأن هناك حريق في منطقة المشرف بلنان اندلع ، ولا يزال على الرغم الجهود المكثفة التي يقوم بها عناصر ​الدفاع المدني​ بمواكبة فرق ​الجيش اللبناني​ ومساعدة ​البلدية​ وابناء المنطقة.

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وأتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة ​رفيق الحريري​ اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة.

وبالموازاة يستمر عمل الأجهزة المعنية وفوج اطفاء بيروت للسيطرة على الحريق بشكل نهائي.