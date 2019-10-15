شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "فلاديمير بوتين" يصل إلى الإمارات العربية المتحدة والان مع التفاصيل

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة، بعد زيارة استغرقت يومين للسعودية.

وأكد سيرجي كوزنيتسوف، سفير روسيا لدى الإمارات، أن زيارة الرئيس بوتين إلى الإمارات تشكّل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال كوزنيتسوف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الزيارة تجسّد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وتأتي زيارة بوتين إلى الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو/حزيران العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين الإمارات وروسيا تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل.

وكان الرئيس الروسي قد وصل، الإثنين، إلى السعودية وأجرى مباحثات منفردة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.