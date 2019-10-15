التربية تعلن ارتفاع نسب النجاح بعد اعلان نتائج الدور الثالث

اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الثلاثاء، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019، فيما دﻋﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المهني ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻻﻛﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ بالمعاهد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع المقبل.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان "ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ اﺷﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح"، مبينا اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺪاد اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ الناجحين وارﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)".

واكد ان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ "ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل اﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻋﻼﻧﻬﺎ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ المركزي، لافتا الى ان "المديرية ﺗﻌﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ اﺟﻞ المشاركة ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم المقبل".

وكشف ﻋﻦ "أن اﻟﺸﻬﺮ المقبل ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻋﻼن ﺿﻮاﺑﻂ ذﻟﻚ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت للمقبولين ﻣﻨﻬﻢ بالمراحل اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ".

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ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ، دﻋﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المهني ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻻﻛﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ بالمعاهد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع المقبل، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ حسنين ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻌﻠﺔ.

واوﺿﺢ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان "ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ ﻧﺸﺮت اﺳﻤﺎء المقبولين ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ"، ﻣﺆﻛﺪا ان "ﻗﺒﻮل ﺧﺮﻳﺠﻲ المهني ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪ ﻣﻦ الناجحين ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﻦ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المهني ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ المهني ﻋﻠﻰ ﻫﺬه المعاهد".

واكد ﻣﻌﻠﻪ ان "ﺧﺮﻳﺠﻲ المدارس المهنية، ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ (2018-2019) ﻣﻊ وﺟﻮد اﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ الخارجين ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا اﻛﺒﺮ ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق رﻏﻢ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ المهنية ﻣﻨﺬ ﻣﺪة".