العثور على جثتي شابين عراقيين على الشاطئ الشمالي لفرنسا

عثرت السلطات الفرنسية على جثتي شابين عراقيين على شاطئ في شمال البلاد، في منطقة تشهد بشكل متزايد محاولات إبحار مهاجرين إلى بريطانيا على متن قوارب.

وعثر أحد المارة على جثة شاب عراقي كردي (17 عاما) على شاطئ لوتوكيه إلى الجنوب من منطقة "كاليه"، التي لطالما شكلت نقطة انطلاق للمهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا على متن عبارات أو شاحنات، وبعد بضع ساعات عثر شخص آخر على الشاطئ ذاته على جثة عراقي آخر (22 عاما).

وهي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جثتين في اليوم ذاته على الشواطئ الشمالية لفرنسا.

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وقالت أجهزة الأمن في المنطقة، إن "الشابين كانا على الأرجح على متن قارب عثر عليه خاليا بالقرب من جثة الشاب الأول"، فيما أكد مسؤولون أمنيون العثور في القارب المطاطي على مجذافين وعلبة وقود وسترة نجاة على مقربة من المكان.

وحاول مهاجرون كثر من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في السنوات الأخيرة، عبور بحر "المانش" وهي المساحة البحرية الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا، على متن مراكب صيد أو قوارب مطاطية.

واعتبرت منظمات حقوقية أن محاولات العبور من فرنسا إلى بريطانيا سببها تصدي الشرطة في مدينة كاليه لمحاولات إقامة مخيمات أو التوجه إلى بريطانيا خلسة عبر شاحنات.