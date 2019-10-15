النقل تبحث امكانية فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن

اعلنت وزارة النقل، انها تبحث امكانية فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن، فيما اعرب نائب السفير الامريكي براين ميكفيترز عن اهتمام بلده للتعاون مع العراق في قطاع النقل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير النقل عبد الله لعيبي استقبل في ديوان الوزارة اليوم، نائب السفير الامريكي في العراق براين ميكفيترز والوفد المرافق له"، مبينا ان "ذلك جاء لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع افاق العمل المشترك في كافة مجالات النقل".
واضافت الوزارة ان "الوزير ناقش خلال اللقاء ضرورة تفعيل نقل جوي بين البلدين من خلال افتتاح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن لتوطيد اواصر العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل من ناحية"، مشيرة الى ان "هذا الخط يخدم ابناء الجالية العراقية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية".
واكد لعيبي خلال البيان ان "الخطوط الجوية العراقية متعاقدة مع شركة بوينغ الامريكية وتمتلك طائرات متينة تمكنها من اجتياز مسافات طويلة"، لافتا الى "اننا لدينا خطط مستقبلية لفتح وجهات عديدة مباشرة الى مختلف دول العالم".
واشار لعيبي الى ان "وزارة النقل ملتزمة بالاحتياطات الامنية الخاصة بشركات الطيران التي تهبط في امريكا وان العراق مستعد لتطبيق المعايير والمتطلبات الامنية المطلوبه بكافة تفاصيلها ".
من جانبه، اعرب نائب السفير الامريكي في العراق السيد براين ميكفيترز "عن اهتمام بلده للتعاون مع العراق في قطاع النقل وبمايخدم البلدين".
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