شوارع أبوظبي تتزين لاستقبال الرئيس الروسي

تزينت شوارع مدينة أبوظبي لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور البلاد اليوم الثلاثاء، بنشر لافتات ترحيبية في الشوارع والطرقات التي قد يمر منها.

وقبيل وصوله على رأس وفد روسي رفيع المستوى إلى أبو ظبي، تشهد العاصمة الإماراتية مظاهر احتفالية، ترحيباً بالزيارة التاريخية التي من المنتظر أن تشهد لقاء الرئيس بوتين مع قادة الإمارات، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة تأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في المجالات كافة امتد لنحو 5 عقود عززته إرادة قادة البلدين في تكوين شراكة استراتيجية شاملة.

Advertisements





ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر/كانون الأول 1971، لم يتوقف قادة الدولتين عن العمل معا للارتقاء بهذه العلاقات، حتى بات البلدان يلتقيان معاً في العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الطرفين.

وتعززت هذه العلاقات بشكل كبير، وأخذت منحنى أكثر قوة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 2007.

ثم تبعتها سلسلة زيارات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى موسكو، كان أحدثها في 2018 التي وقع خلالها إطار الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

واستضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السبت، الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة التاسعة بين الإمارات وروسيا، حيث ترأس الاجتماع معضد حارب مغير الخييلي، سفير الإمارات لدى روسيا، ومكسيم سينيكوف، نائب مدير إدارة تنمية العلاقات الثنائية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.