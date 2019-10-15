رئيس بوليفيا يحذر من "انقلاب محتمل" حال فوزه بولاية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس، الثلاثاء، مما سمّاه "انقلابا محتملا" يعدّ له أفراد من المعارضة حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة الأحد المقبل.



وقال الرئيس موراليس، في تصريحات إعلامية: "إنّهم يريدون إحراق منزل الشعب العظيم (مقر الرئاسة في لاباز) والقيام بانقلاب إذا فاز إيفو".

وأضاف أن لديه "تسجيلات" تثبت أنّ هناك مؤامرة يحضّر لها معارضون يمينيون بمساعدة من جنود سابقين.

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وموراليس هو أول بوليفي يتحدّر من السكان الأصليين للبلاد يصل إلى سدة الرئاسة في بوليفيا.

والرئيس اليساري المقبل من كوبا وفنزويلا يدين باستمرار منذ وصوله إلى السلطة في 2006 مؤامرة تهدف إلى الإطاحة به.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز موراليس في الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على منافسه الرئيس السابق كارلوس ميسا، على الرّغم من أنه قد يكون من الضروري إجراء جولة ثانية في 15 ديسمبر/كانون الأول للفصل بينهما.