الان تتابع الاتحاد الأوروبي: عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365: قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.

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