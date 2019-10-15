شاهد.. الدفاع المدني اللبناني لا يزال يتعامل مع الحرائق

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

حريق

متابعات_الخليج 365

اندلعت حريق كبير في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح جافة ونشطة، على نحو اضطرت معه الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني للتدخل للمساهمة مع فرق الإطفاء المدنية في إخماد النيران.



وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، في وقت سابق، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على النيران وألسنة اللهب الممتدة والتي طالت بعض القرى والبلدات، غير أنها رجحت إمكانية الاستعانة بطائرات من قبرص للمساهمة في إخماد الحرائق.

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وأشارت إلى أن انتشار خطوط الكهرباء الهوائية إلى جانب أن بعض المناطق التي تحتوي على ألغام جراء فترات الحروب السابقة، تعذر معها إمكانية دخول فرق الإطفاء والدفاع المدني لإخماد الحرائق بها.