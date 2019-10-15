الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 حريق متابعات_الخليج 365 كشفت مصادر صحفية بأن هناك حريق في منطقة المشرف بلنان اندلع ، ولا يزال على الرغم الجهود المكثفة التي يقوم بها عناصر ​الدفاع المدني​ بمواكبة فرق ​الجيش اللبناني​ ومساعدة ​البلدية​ وابناء المنطقة.

Advertisements وأتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة ​رفيق الحريري​ اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة. وبالموازاة يستمر عمل الأجهزة المعنية وفوج اطفاء بيروت للسيطرة على الحريق بشكل نهائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. استمرار حريق المشرف والدفاع المدني والجيش يعملان على إطفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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