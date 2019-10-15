الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 نيكي الياباني يرتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء متابعات_الخليج 365 ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 1.21% إلى 22063.71 نقطة. Advertisements في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% مسجلا 1615.40 نقطة. وتراجعت الأسهم الأمريكية الإثنين، حيث ألقى عدم التيقن عقب مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية الأخيرة بظلاله على المعنويات، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى موسم نتائج الربع الثالث من العام، والذي ينطلق الثلاثاء.

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