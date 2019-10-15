الملك سلمان يهنئ قيس سعيّد بانتخابه رئيساً لتونس

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الملك سلمان

متابعات_الخليج 365

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس قيس سعيّد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق، وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية.



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وقد عبر العاهل السعودي، عن تمنياته الصادقة لسعيّد بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين.

بدوره، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت، الإثنين، فوز المرشح قيس سعيد بنسبة 72.71% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، متفوقاً على قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 من أصوات الناخبين في جول الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت،الأحد.