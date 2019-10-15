"ديفيد بترايوس" يؤكد جاهزية واشنطن لصد خطر إيران

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

إيران وامريكا

متابعات_الخليج 365

قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بترايوس، الإثنين، إن الولايات المتحدة جاهزة لجميع الخيارات للتعامل مع الخطر الإيراني.



وأضاف بترايوس في كلمته خلال فعاليات قمة "بيروت إنستيتيوت 2019" المنعقدة في الإمارات، ان واشنطن لا تريد أن تدخل في حرب مع إيران، ولكنها في الوقت نفسه تمارس ضغوطا عليها لوقف ممارساتها في المنطقة.

وأكد باتريوس أن أمريكا تعمل على تعزيز دفاعاتها في مواجهة التمدد الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط.

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وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتجمع القمة 160 متحدثاً عالمياً وعربياً من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة.

وتحتفي هذه السنة بـ5 شخصيات عربية وعالمية ريادية لمعت في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وذلك خلال حفل بيروت إنستيتيوت لتكريم التميز الاستثنائي.

وتستضيف قمة هذا العام 250 شخصية عربية ودولية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا والصين وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وشتى أنحاء المنطقة العربية.