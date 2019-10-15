عبدالفتاح البرهان: الترتيبات الامنية في التفاوض تحتاج إلى بعض الوقت

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
البرهان
متابعات_الخليج 365
قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالى السوداني، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، أن كل الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع الحركات المسلحة مقدور عليها، فيما تحتاج الترتيبات الأمنية لبعض الوقت.
وأشار "البرهان" لدى اجتماعه بوفد المفاوضات الحكومي بجوبا مساء "الاثنين" إلى ضرورة الإستفادة من تجارب المفاوضات السابقة لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة بالحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة.
وأضاف أن الحرب أخذت وقتا طويلاً وأن الآوان للتوصل نهاية لها من خلال اتفاق سلام شامل يمضي السودانيين لقضايا البناء والتعمير.
وأكد رئيس المجلس الانتقالي، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، حرص الحكومة على نجاح عملية المفاوضات، مضيفا أن الوفد الحكومى يدخل هذه المفاوضات للخروج باتفاق سلام شامل يطوى صفحة الحرب بالبلاد.
واشار"البرهان" إلى إن الهدف من هذه المفاوضات التوصل إلى حل لكل مشاكل السودان.
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