شكرا لقرائتكم الجيش يدمّر غرفة عمليات تركية بطرابلس.. ومقتل مهندسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، مقتل اثنين من المهندسين الأتراك إثر تدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر في غارة جوية، استهدفت موقعاً عسكرياً في العاصمة طرابلس.

في التفاصيل، أكد بيان للمركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" التابعة للجيش مقتل اثنين من المهندسين العسكريين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر ومقتل عدد من الحراسات.

فيما لم يكشف البيان الموقع المستهدف، إلا أنه أوضح أن توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرّية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات، بحسب البيان.

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حشد اللاعبين لوقف الانتهاكات

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، كان قد عبر منذ أيام عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ومن المفترض أن يسعى المؤتمر الذي تنظمه ألمانيا وهو أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء القتال الدائر منذ 6 أشهر، إلى حشد اللاعبين الخارجيين الرئيسيين لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر للسلاح فرضته الأمم المتحدة وللالتزام بوقف لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة.

كذلك قال سلامة حينها: "التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه، أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا، يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار".