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الموجز
اندلعت حرائق كثيفة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت النيران التى وصلت إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطر البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات بحسب ما ذكرته وكالة أخبار الآن .
وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء إستغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة و الأمن العام والأمن الداخلى .
وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري إضافة إلى الإحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن مادية وأتت على الأشجار وفقاً لمصراوي.
وتشير أخر التطورات فى الموقف اللبنانى إلى سيطرة القوى المدنية على الحرائق بشكل كبير مما دفع لجنة الوقاية من الحرائق إلى تقديم الشكر لكل من ساهم فى السيطرة على الموقف.
وتصدر هاشتاج #لبنان-يحترق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورواد الموقع الشهير يتبادلون صور الحرائق ومقاطع فيديو لمحاولة السيطرة عليها .
كانت هذه تفاصيل خبر #لبنان_يحترق يتصدر تويتر .. الأزمة خارج السيطرة.. تدمير جامعة رفيق الحريري .. حرائق ضخمة تثير الرعب بين أهالي مدينة «المشرف» .. .. لحظات مؤلمة لمراسلة كانت تغطي الأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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