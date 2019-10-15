فادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إرسال سيارات إطفاء وآليات من المحافظات الجنوبية للمساعدة بإخماد ​الحرائق​ الكبيرة في محافظات حمص و​طرطوس​ واللاذقية. يأتي هذا فيما تواصل تواصل فرق إطفاء مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية و​الدفاع المدني​ وبمؤازرة من فرق إطفاء من محافظتي طرطوس وحماة جهودها ل​مكافحة الحرائق​ التي نشبت ب​ريف اللاذقية​ يوم أمس ولا سيما في أحراج فرز العنانيب والتي امتدت صباح اليوم بعد السيطرة على 80 بالمئة منها إلى أحراج قريتي السراج ومصيص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حرائق كبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.