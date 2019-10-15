الشرطة النمساوية تحتجز أفغانيا بتهمة قتل شخص بسكين

اعلنت ​الشرطة​ في ​النمسا​ إن رجلا أفغانيا يحمل سكينا يشتبه بقتله شخصا واحدا وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة في هجومين بالنمسا يوم أمس الاثنين.

وأضافت الشرطة في إقليم النمسا العليا أن الرجل (33 عاما) أصاب موظفا في مركز لاجئين بمنطقة فولوفيتز قرب الحدود مع جمهورية التشيك قبل أن يفر من مسرح الحادث على ​دراجة هوائية​ ثم قتل بسكين شخصا آخر واستولى على سيارته.

ولا تزال السلطات تحقق لتحديد الدافع وراء الحادث.

ونقلت محطة "أو.آر.إف" عن السلطات قولها إنها تحتجز المشتبه به في مدينة لينز لكنها لم تقدم تفاصيل.

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