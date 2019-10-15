هارون حذر من وضع دقيق تواجهه المستشفيات: الأزمة أصعب بكثير من أزمة المحروقات

حذّر نقيب اصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​ من وضع دقيق تواجهه المستشفيات، بسبب عجزها عن دفع مستحقات مورّدي الادوية و​المستلزمات الطبية​. وقد يؤدي الأمر الى توقّف الشركات عن تسليم هذه المواد الحيوية الى المستشفيات.

ولفت هارون في حديث صحفي إلى ان "​الأزمة​ في ​القطاع الصحي​ أصعب بكثير من أزمة ​المحروقات​ وأزمة ​الطحين​ والخبز وأكثر تعقيداً، لأننا نتحدث عن متأخرات مستحقات المستشفيات، والتي تجاوزت 2000 مليار ليرة، وهي الى ازدياد لأنّ وتيرة الدفع بطيئة جداً وهي أقل بكثير من وتيرة الفَوترة".

وأضاف: "تبلّغتُ من مستوردي الاجهزة الطبية توجّههم للتوَقّف التحذيري ليوم واحد عن تسليم المعدات والاجهزة الطبية، على ان يتخذوا خطوات تصعيدية تباعاً. وقد أبلغتهم ان ليس في مقدورنا الدفع، اذا لم تدفع لنا ​الدولة​ المستحقات المتوجبة عليها".