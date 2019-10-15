عبود: جمعية اخضر دايم جمعت التبرعات لشراء الطوافات وأمنت الصيانة للسنة الاولى

أشار الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "لا بد من توضيح موضوع طوافات السيكورسكي سيما وإنني رئيس جمعية اخضر دايم التي جمعت التبرعات لشراء هذه الطوافات منذ حوالي ال10 سنوات"، مؤكدا ان "دور الجمعية ليس تقنياً كان الاختيار لنوع الطوافات والكشف عليها من قبل سلاح الجو في ​الجيش اللبناني​ والجمعية أمنت التمويل كما الصيانة للسنة الأولى".



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