حنكش: ‏كلفة نيران اليوم للأجيال القادمة اكثر بكثير من كلفة الصيانة

علق عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ على حريق المشرف قائلا: "لم تؤمنوا 450 ألف ​دولار​ لصيانة طائرات الإطفاء لأنكم بلا مسؤولية وأولوياتكم هي بحسب مصالحكم. ‏كلفة نيران اليوم للأجيال القادمة اكثر بكثير من كلفة الصيانة. ‏الله يقوي كل شخص، جمعية مدنية وجهاز يساهم بإخماد الحريق".

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