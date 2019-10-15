عز الدين:المطلوب من الجهات المعنية التحرك السريع للحد من كارثة الحرائق

اعتبرت النائب عناية عز الدين في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "المطلوب من الجهات المعنية التحرك السريع من اجل الحد قدر الامكان من كارثة ​الحرائق​ في منطقة ​الدامور​ وباقي المناطق اللبنانية"، مشيرة الى ان "هذه الكارثة يجب ان تكون جرس انذار للحكومة اللبنانية من اجل وضع الخطط اللازمة للتعاطي الجدي مع ​حالات​ مماثلة".

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