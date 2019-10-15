أفادت قناة الـ"MTV" بأنه سمع دوي ​انفجار​ داخل مبنى "الأركانسيال" وعناصر من ​الدفاع المدني​ يحاولون الدخول لإخماد الحريق. ولفتت إلى ان المبنى مهدد بالانهيار.

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل مبنى "الأركانسيال"والدفاع المدني يحاول الدخول لاخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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