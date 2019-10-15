بوغدانوف: نجري اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ عن أمل موسكو في عدم وقوع ​اشتباكات​ بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية، مضيفا أن ​روسيا​ تجري اتصالات لتفادي ذلك.

وقال بوغدانوف للصحفيين، "نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات.. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق لمعالجة القضية وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".