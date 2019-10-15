الطائرات القبرصية بدأت بالعمل على اخماد الحريق في المشرف

بدأت الطائرات القبرصية بالعمل على اخماد الحريق في منطقة المشرف.
هذا وتعمل كافة الأجهزة منذ صباح أمس على اخماد الحريق الذي اندلع في المشرف نتيجة الرياح الحارة التي تأثر فيها لبنان، وامتد ليشمل مناطق شوفية اخرى منها باتر والكنيسة والدبية وكفرقطرة وبريح ونيحا والمشرف.
وأعلنت وزير الداخلية ريا الحسن، انه تمت السيطرة على النيران في بعض المناطق بنسبة 80 في المئة، ولكن استمرار هبوب الرياح الساخنة جدّدت اشتعال النيران في بعضها، محذرة من امكان اندلاع حرائق اضافية اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا. وكشفت عن انشاء غرفة عمليات في السرايا الحكومي تتابع الوضع مع المحافظين.
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