اشار رئيس قسم التدريب في ​الدفاع المدني​ نبيل صلحاني في تصريح اذاعي، الى انه خلال 24 ساعة اندلعت اكثر من 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية ولا يزال بعضها قيد المعالجة ولا ضحايا حتى الساعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني: خلال 24 ساعة اندلعت اكثر من 105 حرائق بمختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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