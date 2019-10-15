حصيلة ضحايا الإعصار هاغيبيس في اليابان ترتفع إلى 70 قتيلًا

اسماء السيد - طوكيو: ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب اليابان مساء السبت إلى حوالى 70 قتيلًا، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "إن إتش كي" الثلاثاء.
قالت الشبكة إنّ عمليات البحث عن 15 مفقودًا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمّر.
هاغيبيس الذي يعتبر أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة "غير مسبوقة" هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصًا في وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.
ومساء الإثنين كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعًا عن 75900 وحدة سكنية، والمياه مقطوعة عن 135 ألف منزل.
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