شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش مشروع الحكومة بتعديل قانون هيئة السكة الحديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون هيئة السكة الحديد الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب، فى اجتماع لها الأسبوع المقبل.

وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارة مرسى مطروح، التى تفقدت خلالها عددا من الموانئ والمشروعات القومية للطرق، وأعدت بشأنها العديد من الملاحظات.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريراً نهائياً حول المشروع وكذلك الزيارة، للأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشة التقارير فى جلسات البرلمان.