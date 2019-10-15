إصابة 5 في مظاهرة تحولت للعنف رفضا للعدوان التركي على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تحولت مظاهرة نظمها أكراد في ألمانيا ضد العدوان التركي على سوريا، إلى العنف في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، وأفادت الشرطة بإصابة 5 أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 350 شخصًا، شاركوا في المظاهرة المرخصة في مدينة هرنه، بولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي البلاد.

وانطلقت المظاهرة تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن روخافا"، وهو الاسم الذي يستخدمه الأكراد لمنطقتهم ذاتية الحكم بحكم الواقع، في شمال سوريا.

وباتت هذه المنطقة مهددة الآن بسبب الغزو التركي، الذي بدأ يوم الأربعاء لطرد القوات التي يقودها الأكراد، ويوجد في ألمانيا أكبر عدد من المهاجرين الأتراك في أوروبا.

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وتعرض كشك ومقهى تركي لهجوم من جانب المتظاهرين الموالين للأكراد في هرنه، حسب متحدث باسم الشرطة، وأصيب رجل وامرأة في الكشك الذي تعرض للهجوم ونقلا إلى مستشفى.

وتم تحطيم النوافذ وتخريب الأثاث في المقهى، حيث أصيب شخصان، وكان أحدهما شرطي، غادر المستشفى الذي نقل إليه جراء إصابته بجروح طفيفة، وفقا للمتحدث.

وقالت الشرطة إن زعيم الاحتجاج وهو مواطن ألماني تعرض أيضًا للهجوم لمحاولته تهدئة بعض الأفراد.

وواصلت الشرطة دورياتها في المدينة بعد انتهاء الاحتجاج في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) ، دون تسجيل أي حوادث أخرى.