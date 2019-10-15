حالة الطقس: أجواء حارة وفرصة لهطول زخات محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير البلاد، اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم المتفرقة والركامية تدريجيا وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل متفرق وقد تصحب بالبرق والرعد خصوصا مع ساعات الظهر والمساء الأولى.

ورغم ذلك تكون درجات الحرارة مرتفعة وتسود أجواء صيفية حارة مع أجواء كاتمة خصوصا في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال مع فرصة لهطول زخات محلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية وتنشط أحيانا بحيث قد تتسبب في زيادة نسب الغبار في الأجواء، ويحذر من خطر تشكل السيول خصوصا في الأغوار.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محلي ومحدود، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة نهارا، وتكون هناك فرصة ضعيفة ومحدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.

ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل إلى شمالية وشمالية شرقية أحيانا مع طقس بارد نسبيا في القمم العالية.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام نهارا في معظم المناطق بحيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف العشرينيات في الجبال وإلى نهايتها في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.