الجمهورية: كلام وزراء القوات بجلسة الحكومة جاء متجانساً مع مطالب باسيل

لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"الجمهورية" الى انّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ظل خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ مُنكَبّاً على درس ​الموازنة​، ولم يُعِر كلمة وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ اي انتباه، فيما اشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ضرورة عدم اثارة اي مواضيع خارج جدول الاعمال، ولم يعلّق أحد من الوزراء على كلام ابو فاعور.

واشارت الى انّ باسيل استكمل مناقشة نقاط اساسية في الموازنة، ومناقشة نقاط مرتبطة بها، وأكد موقفه السابق المشدّد على وجوب إقرار الموازنة مقرونة بالاصلاحات. واكدت انّ كلام وزراء «القوات» اللبنانية جاء متجانساً مع مطالب باسيل بالنسبة الى الموزانة.

وكان ابو فاعور قد وصف خطاب باسيل في الجامعة العربية بـ"الصهيوني" وتوجّه اليه سائلاً: "انت قلت انّ هناك من يتآمَر على البلد وعلى الاقتصاد، واذا كانت لديك الجرأة أعطي الاسماء الآن أمام مجلس الوزراء".