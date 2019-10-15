علق رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ على الحريق المندلع في منطقة ​الشوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: كارثة ما بعدها كارثة ما يحصل من حريق في الشوف لا أعرف من المسؤول وأتذكر بأننا عندما كان ​زياد بارود​ وزيراً للداخلية طالبنا بشراء طوافات للحرائق ولكن يبدو بأن أفواه البعض لم تشبع بعد لتوفير ثمن طوافتين أو ثلاثة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يبدو بأن أفواه البعض لم تشبع بعد لتوفير ثمن طوافتين أو ثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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