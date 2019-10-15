قائمقام المتن: الحرائق في المنطقة تحت السيطرة

أكد قائمقام المتن ​مارلين حداد​ في حديث إذاعي ان "​الحرائق​ في ​منطقة المتن​ تحت السيطرة، والعمل جار لتطويق و​اخماد حريق​ في ​القرنة الحمرا​".

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