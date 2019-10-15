اندلاع حريق كبير بحرج المتن المقابل لمنطقة جعيتا ووصل الى محيط المنازل

اندلع حريق كبير فيأحراج مزرعة يشوع وقرنة ​الحمرا​ وزكريت في قضاء ​المتن​المقابلة لمنطقة ​جعيتا​ووصل الى محيط المنازل في قرنة الحمرا و​الدفاع المدني​ يعمل على اخماده.

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