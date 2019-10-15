اندلع حريق كبير فيأحراج مزرعة يشوع وقرنة الحمرا وزكريت في قضاء المتنالمقابلة لمنطقة جعيتاووصل الى محيط المنازل في قرنة الحمرا والدفاع المدني يعمل على اخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير بحرج المتن المقابل لمنطقة جعيتا ووصل الى محيط المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.