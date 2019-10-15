كتانة: اسعاف 49 حالة اثر الحريق في منطقة الشوف

أعلن الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة في حديث إذاعي انه "قمنا بعمليات اسعاف في الشوف لـ49 حالة وجميعها ليست خطيرة، واقمنا مركز اسعاف طارىء في حارة الناعمة".
يذكر كافة الأجهزة تعمل منذ صباح أمس على اخماد الحريق الذي اندلع في المشرف نتيجة الرياح الحارة التي تأثر فيها لبنان، وامتد ليشمل مناطق شوفية اخرى منها باتر والكنيسة والدبية وكفرقطرة وبريح ونيحا والمشرف كفرمتى المشرف بعورته دقون.
وأدت هذه الحرائق إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من منزلهم التي اقتربت منها النيران، كما أدت إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات.
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