غراهام: أؤيد قرار ترامب بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عدوانها على سوريا

أكد السناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​، الذي ينتقد قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ سحب ​القوات الأميركية​ من شمال شرق ​سوريا​، أنه يؤيد بشدة قرار ترامب فرض عقوبات على ​تركيا​ بسبب غزوها سوريا. ولفت عراهام إلى انه "لدى فريق الرئيس خطة وأعتزم دعمهم بأقوى ما يمكن وإعطائهم الوقت والمساحة المناسبين لتحقيق أهدافنا المشتركة".

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